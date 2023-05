Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Versuchter Wohnungseinbruchsdiebstahl

Bild-Infos

Download

Großniedesheim (ots)

In der Nacht vom 05.05.2023 auf den 06.05.2023 kam es zu einem versuchten Wohnungseinbruchsdiebstahl in ein Einfamilienhaus in der Straße "Am Eckbach" in Großniedesheim. Durch die aufmerksame 54-jährige Bewohnerin wurde eine männliche Person gemeldet, welche versucht sich über die Terrassentür gewaltsam Zugang zum Wohnhaus zu verschaffen. Die Person flüchtete nach dem Bemerkt werden zur Fuß in unbekannte Richtung. Ein Eindringen des bislang unbekannten Täters in das Einfamilienhaus fand nicht statt. Der Gesamtschaden an der Tür beläuft sich auf etwa 50EUR.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell