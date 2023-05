POL-PDLU: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Frankenthal und der Polizeiinspektion Speyer - Täterermittlung nach Einbrüchen in Geschäfte

Limburgerhof (ots) - In den Nächten von Mittwoch auf Donnerstag und Donnerstag auf Freitag (05.05.2023) sind unbekannte Täter in die Carl-Bosch-Schule eingebrochen. Beim ersten Einbruch wurde eine Kamera und ein niedriger Bargeldbetrag entwendet. Weiterhin wurden Vandalismusschäden innerhalb des Gebäudes hinterlassen. Beim zweiten Einbruch drangen unbekannte Täter erneut gewaltsam in das Gebäude ein. Ob hierbei ...

