Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Einbrüche in Grundschule

Limburgerhof (ots)

In den Nächten von Mittwoch auf Donnerstag und Donnerstag auf Freitag (05.05.2023) sind unbekannte Täter in die Carl-Bosch-Schule eingebrochen. Beim ersten Einbruch wurde eine Kamera und ein niedriger Bargeldbetrag entwendet. Weiterhin wurden Vandalismusschäden innerhalb des Gebäudes hinterlassen. Beim zweiten Einbruch drangen unbekannte Täter erneut gewaltsam in das Gebäude ein. Ob hierbei Gegenstände entwendet wurden, ist derzeit nicht bekannt. Der genaue Sachschaden steht noch nicht fest. Innerhalb des Schulgebäudes wurden Spuren gesichert. Zeugen, die Hinweise zu dem Tatgeschehen oder Tätern geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter der Telefonnummer 06235 /495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell