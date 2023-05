Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frontalzusammenstoß auf der L454

Speyer (ots)

Am 04.05.2023 gegen 12:50 Uhr befuhr eine 32-jährige Frau mit ihrem PKW die Landstraße 454 in Richtung Speyer. Gleichzeitig war ein 26-jähriger Mann auf der gleichen Straße in entgegengesetzter Fahrtrichtung unterwegs. Der 26-Jährige wollte an der Auffahrt zu B9 nach links abbiegen und übersah die herannahende 32-Jährige. Er fuhr deshalb auf die Fahrbahn des Gegenverkehrs auf. Die Frau kam trotz eingeleiteter Gefahrenbremsung nicht mehr rechtzeitig zum Stehen und prallte nahezu frontal auf den LKW des 26-Jährigen. An beiden Fahrzeug entstand erheblicher Sachschaden an der Fahrzeugfront und sie waren nicht mehr fahrbereit. Die 32-jährige Frau wurde durch einen hinzugerufenen Rettungswagen versorgt. Der 26-Jährige gab an nicht verletzt worden zu sein. Die Unfallstelle musste zur Unfallaufnahme und bis zum Abtransport der Fahrzeuge gesperrt werden. Aufgrund der Sperrung kam es zu nicht unerheblichen Beeinträchtigungen des fließenden Verkehrs. Nach gut zwei Stunden konnte die Fahrbahn dann wieder freigegeben werden. Im Einsatz befand sich ebenfalls die Feuerwehr Speyer. Gesamtschaden etwa 30000 Euro.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell