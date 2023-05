Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Speyer (ots)

Am 04.05.2023 gegen 09:40 Uhr parkte eine Fahrzeugführerin ihren roten PKW ordnungsgemäß in Längsaufstellung unmittelbar vor der Bahnschranke, in der Schützenstraße. Als sie gegen 11:30 Uhr wieder an ihr Fahrzeug kam, stellte sie einen frischen Streifschaden auf Höhe des hinteren Radkastens auf der Fahrerseite fest. Das unfallflüchtige Fahrzeug sollte einen passenden Streifschaden mit roten Lackanhaftungen auf der Beifahrerseite haben.

Die Polizei Speyer bittet bislang unbekannte Zeugen, die Angaben zu dem Verursacher machen können um telefonische Meldung an 06232 / 137 - 0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de

