Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Schlägerei in der Wormser Straße und auf Bank-Vorplatz

Speyer (ots)

Am 03.05.2023 kurz vor 19 Uhr meldeten Zeugen eine Schlägerei von insgesamt acht Männern aus zwei Gruppen auf dem Vorplatz eines großen Bankinstituts in der Wormser Straße. Die sofort eintreffenden Beamten trafen nur noch zwei Beteiligte an, einen aufgebrachten 22-Jährigen Mann aus Germersheim sowie einen Gleichaltrigen aus Speyer. Bei der Durchsuchung des 22-Jährigen aus Germersheim stellten die Beamten bei ihm ein Pfefferspray sicher. Der Germersheimer gab seinerseits an, von einem 26-jährigen aus Speyer mit Pfefferspray besprüht worden zu sein. Die Beamten riefen den Rettungsdienst hinzu, der den 22-Jährigen ambulant versorgte. Zeugen berichteten, dass der Streit auf dem Vorplatz der Sparkasse begann und sich in Richtung einer Bar in der Wormser Straße verlagerte. Hier schlug, Zeugenangaben zufolge, ein unbekannter Täter den Germersheimer mit einem Stuhl, wodurch Schmerzen am Arm entstanden. Der Hintergrund der Auseinandersetzung ist bislang unbekannt. Die Ermittlungen dauern an. Die Beamten stellten bei der anschließenden Fahndung einen 25-jährigen, weiteren mutmaßlich Beteiligten in der Bahnhofstraße fest. Der 25-Jährige hält sich trotz seiner vollziehbaren Ausreisepflicht in Deutschland auf, weswegen die Beamten ihn zur Durchführung aufenthaltsbeendender Maßnahmen festnahmen.

Die Polizei Speyer bittet bislang unbekannte Zeugen der Auseinandersetzung um telefonische Meldung an 06232 / 137 - 0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de

