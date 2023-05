Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Randalierer auf dem Postplatz

Speyer (ots)

Am 03.05.2023 kurz nach 14:30 Uhr meldeten Passanten einen Mann, der auf der Maximilianstraße in der Nähe des Altpörtels laut schrie und herumspuckte. Die Beamten trafen den 34-jährigen Verantwortlichen auf dem Postplatz an und erteilten ihm einen Platzverweis. Gegen 16:40 Uhr meldeten Passanten erneut einen auf dem Postplatz herumschreienden Mann. Die Polizeibeamten trafen den 34-Jährigen erneut an stellten mehrere Personen fest, die der Mann zuvor angeschrien oder gegen deren Fahrzeug er gespuckt hatte. Auch gegenüber den Beamten zeigte sich der 34-Jährige aggressiv und stand augenscheinlich unter dem Einfluss berauschender Substanzen. Im weiteren Gespräch mit dem 34-Jährigen stellten die Beamten fest, dass er irrtümlich annahm, es sei Dienstag und er sei in Ludwigshafen. Die Beamten nahmen ihn zur Abwehr von Gefahren bis zu seiner Ausnüchterung in Gewahrsam.

