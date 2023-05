Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Zwei Fahrraddiebstähle

Speyer (ots)

Am 02.05.2023 zwischen 08:55 Uhr und 13 Uhr durchtrennten unbekannte Täter das Fahrradschloss eines am Fahrradcarport des Hauptbahnhofes abgestellten Herren-Mountainbikes "Bulls Big Free 2" im Wert von etwa 630 Euro und entwendeten das Mountainbike.

Am 03.05.2023 zwischen 1 Uhr nachts und 10 Uhr morgens durchtrennten unbekannte Täter in der Ludwig-Uhland-Straße das Fahrradschloss eines auf der Straße abgestellten grauen Pedelecs "Nox Hybrid all-Mountain" im Wert von etwa 4.900 Euro und entwendeten das Pedelec.

Die Polizei Speyer bittet Zeugen, die Angaben zum Verbleib der Fahrräder oder zu verdächtigen Wahrnehmungen machen können, um telefonische Meldung an 06232 / 137 - 0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell