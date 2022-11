POL-KN: (St. Georgen/ Schwarzwald-Baar-Kreis) Motorradfahrer verletzt sich bei einem Sturz

VS-Weilersbach (ots) - (VS-Weilersbach/ Schwarzwald-Baar-Kreis) Einbruch in Vereinsheim Die Polizei sucht Zeugen zu einem Einbruch in ein Vereinsheim in der Straße "Hoher Rain" in der Nacht von Samstag auf Sonntag. Unbekannte hebelten eine Tür eines Tennisvereinsheims auf und gelangten so in das Innere. Im Vereinsheim hebelten die Einbrecher die Zugangstür zu den ...

mehr