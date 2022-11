Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Furtwangen/ Schwarzwald-Baar-Kreis) Lastwagen macht sich selbständig - 16.000 Euro Schaden

Furtwangen (ots)

In der Grieshaberstraße hat sich am Samstagmorgen ein Lastwagen selbständig gemacht, weil die Handbremse nicht angezogen war. Gegen 7 Uhr rollte an einem Wareneingangsbereich eines Drogeriemarktes abgestellte 3,5 Tonner plötzlich weg, streifte mit der rechten Fahrzeugseite ein Ausgangstor und prallte im weiteren Verlauf gegen eine Hauswand. Die Polizei geht von einem Schaden am MAN in Höhe von 10.000 Euro und an der Hauswand von rund 6.000 Euro aus.

