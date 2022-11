Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen/ Schwarzwald-Baar-Kreis) Brennende Einkaufswagen- Zeugen gesucht

VS-Schwenningen (ots)

Ein unbekannter Täter hat am Sonntagabend auf dem Parkplatz "Culinara" in der Austraße zwölf Einkaufswagen beschädigt und ein Feuer in einem darin entfacht. Gegen 23.15 Uhr bemerkte eine Zeugin den Brand in einem Unterstand und rief die Feuerwehr. Beim Eintreffen der Feuerwehr Schwenningen, die mit einem Fahrzeug und acht Kameraden im Einsatz waren, war der Brand im vollen Gange. Insgesamt zerstörte das Feuer insgesamt 12 Einkaufswagen und mehrere Plexiglaselemente des Unterstandes. Der Täter zündete Kartonagen in einem Einkaufswagen zuvor an. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf eine Höhe von rund 2.000 Euro. Die Polizei Schwenningen, Tel. 07720 8500-0 ermittelt nun wegen der begangenen Sachbeschädigung und bittet um Zeugenhinweise.

