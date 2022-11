Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen/ Schwarzwald-Baar-Kreis) Unbekannte brechen in Wohnhaus in der Straße "Hankenberg" ein



Unbekannte sind am Sonntag, im Zeitraum von 15.30 Uhr bis 19.45 Uhr, in ein Wohnhaus in der Straße "Hankenberg" eingebrochen. Die Täter hebelten eine Terrassentür auf. Ob die Einbrecher in das Gebäudeinnere gelangten, ist noch nicht bekannt. Wertsachen nahmen die Einbrecher keine mit. Die Polizei hat die Ermittlungen zu dem Einbruch aufgenommen und bittet Personen, denen im fraglichen Zeitraum Verdächtiges im Bereich aufgefallen ist, sich beim Polizeirevier Schwenningen, Tel. 07720 8500-0, zu melden.

