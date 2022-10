POL-LIP: Lage-Hagen. Unfallflucht unter Alkoholeinfluss.

Lippe (ots) - Donnerstagvormittag (06.10.2022) versuchten Unbekannte in eine Wohnung in der Straße "Am Herforder Tor" einzubrechen. Die Wohnung liegt im vierten Stock eines Mehrfamilienhauses. Die Unbekannten gingen die Tür etwa zwischen 11 und 11:20 Uhr gewaltsam an, konnten sie jedoch nicht öffnen. In der Exterschen Straße hatten Einbrecher mehr Erfolg. Donnerstagabend wurde ein Einbruch in ein Einfamilienhaus ...

