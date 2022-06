Polizeiakademie Niedersachsen

POL-AK NI: Konferenz der Polizeihochschulen beendet Sommertagung mit Wahl des neuen Sprecherteams

Nienburg (ots)

Zum 59. Mal trafen sich die Mitglieder der Konferenz der Hochschulen und Fachbereiche der Polizei (HPK) zu einer dreitägigen Sommertagung in Köln. Als Sprachrohr der Bildungseinrichtungen der Polizeien der Länder und des Bundes werden in dem Netzwerk gemeinsame Leitlinien polizeilicher Aus- und Fortbildung beraten und Erfahrungen zu fachspezifischen Themen ausgetauscht. Seit nunmehr genau 30 Jahren trifft sich die HPK, die sich zu Beginn noch Fachbereichsleiterkonferenz nannte, zweimal jährlich und begleitete die deutsche Polizei eng durch sehr bewegte Jahrzehnte. Hierbei hat die Konferenz stets den Anspruch, die Polizistinnen und Polizisten bundesweit grundsätzlich vergleichbar auszubilden, die Besonderheiten in einem föderalen System aber immer Blick zu behalten und Länderspezifika zu berücksichtigen. Die HPK war insbesondere maßgeblich daran beteiligt, die polizeiliche Ausbildung flächendeckend zu akademisieren und zu harmonisierten Bachelor-Studiengängen weiterzuentwickeln. Die hierfür erforderliche (Re-) Akkreditierung ist seither fester Tagesordnungspunkt auf den Sitzungen der HPK. Natürlich standen in Köln nun die Auswirkungen der Pandemie auf die Lehre sowie die Digitalisierung der Aus- und Fortbildung auf der Agenda.

Aber auch die Weiterentwicklung der HPK und die eigene Öffentlichkeits-arbeit wurde in den Räumen der Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung NRW in Köln besprochen. Nach dem bundesweiten Kongress "Netzwerk demokratische Polizei" im September 2021 in Hannover, den die HPK gemeinsam mit der Polizeiakademie Niedersachsen ausrichtete, wurde auch über das weitere Vorgehen zur Stärkung der demokratischen Resilienz beraten.

Am letzten Sitzungstag im Jubiläumsjahr wählte das Gremium sein neues Sprecherteam. Künftig werden die Interessen der HPK durch Michael Kock, stellvertretender Präsident der Fachhochschule für Verwaltung und Dienstleistung Schleswig-Holstein und Dekan des Fachbereichs Polizei sowie Carsten Rose, Direktor der Polizeiakademie Niedersachsen vertreten. Die langjährigen Mitglieder lösen damit Prof. Dr. Sabrina Schönrock vom Fachbereich Polizei und Sicherheitsmanagement an der Hochschule für Wirtschaft und Recht in Berlin in ihrem Amt ab und dankten ihr für das langjährige Engagement.

