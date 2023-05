POL-PDLU: Speyer - Geschwindigkeitskontrollen am Mittwoch

Speyer (ots) - Am 02.05.2023 zwischen 08:55 Uhr und 13 Uhr durchtrennten unbekannte Täter das Fahrradschloss eines am Fahrradcarport des Hauptbahnhofes abgestellten Herren-Mountainbikes "Bulls Big Free 2" im Wert von etwa 630 Euro und entwendeten das Mountainbike. Am 03.05.2023 zwischen 1 Uhr nachts und 10 Uhr morgens durchtrennten unbekannte Täter in der Ludwig-Uhland-Straße das Fahrradschloss eines auf der Straße ...

