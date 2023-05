Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Bobenheim-Roxheim) - Kind durch Hundebiss verletzt

Am 01.05.2023 wurde eine Streife hiesiger Inspektion ins Krankenhaus entsendet, da dort ein 7-jähriges Mädchen durch ihre Mutter eingeliefert wurde, nachdem das Kind durch einen Hund gebissen wurde. Nach Angaben der Mutter war sie mit ihrer Tochter am Altrhein in Bobenheim-Roxheim auf dem Weg parallel zur Mörscher Straße zu Fuß unterwegs, als unvermittelt ein schwarzer Hund, unbekannte Rasse, ohne Leine und Hundehalter auftauchte und dem Kind in die Wade biss. Die Mutter konnte den Hund schlussendlich von ihrem Kind trennen und dieser lief dann in unbekannte Richtung davon. Das Kind erlitt eine Bisswunde an der Wade, welche genäht werden musste.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

