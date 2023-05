Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Dudenhofen - Radfahrerin stürzt und verletzt sich, Einsatz des Rettungshubschraubers

Dudenhofen (ots)

Am 03.05.2023 gegen 14:30 Uhr verständigte die Rettungsleitstelle die Polizei über einen Verkehrsunfall auf einem Waldweg in der Nähe des Friedwalds in Dudenhofen. Die Beamten stellten eine verletzte 82-jährige Radfahrerin und ihre unverletzte 74-jährige Begleiterin fest. Die 82-Jährige gab an, mit ihrem Fahrrad auf dem unwegsamen Waldweg ohne Fremdeinwirkung gestürzt zu sein. Da ihre Verletzung auf eine erlittene Sprunggelenksfraktur hindeutete, alarmierten die Rettungskräfte den Rettungshubschrauber, der die Dame in eine Klinik brachte.

