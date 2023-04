Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: BAB 5, Schriesheim: Unfall mit zwei Fahrzeugen - mehrere Personen verletzt - PM Nr 2

Mannheim (ots)

Gegen 12:30 Uhr ereignete sich auf der BAB 5 in Fahrtrichtung Darmstadt ein Unfall mit zwei Pkw. Zum Unfallzeitpunkt befuhr ein 71-jähriger Fahrer eines Fords den linken Fahrstreifen und musste kurz vor der Anschlussstelle Ladenburg verkehrsbedingt bremsen. Ein 42-jähriger BMW-Fahrer erkannte die Situation zu spät und fuhr auf den Ford auf. In Folge des Unfalls wurden die drei Insassen des Ford leicht verletzt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme mussten beide Fahrstreifen gesperrt werden, der Verkehr wurde über den Standstreifen an der Unfallstelle vorbeigeführt. Hierdurch kam es zu einer Staubildung von bis zu 5 Kilometern. Nach knapp zwei Stunden konnte die Fahrbahn wieder freigegeben werden. Im Einsatz befanden sich der Rettungsdienst mit 3 RTW und einem Notarzt, die Freiwillige Feuerwehr Dossenheim mit 3 Fahrzeugen und die Polizei mit zwei Fahrzeugen. Die Polizei ermittelt nun gegen den Fahrer des BMW wegen fahrlässiger Körperverletzung.

