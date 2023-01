Emmerich am Rhein (ots) - Im Zeitraum von Mittwoch (11. Januar 2023), 20:30 Uhr und Donnerstag (12. Januar 2023), 00:00 Uhr, kam es an der Normannstraße in Emmerich, zu einem Einbruch in eine Wohnung. Der oder die bislang unbekannten Täter, hebelten die Wohnungstüre auf und gelangten so in die Wohnung. Aus dieser entwendeten Sie Bargeld und flüchteten nach der Tat ...

