Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Goslar vom 15.08.2022

Goslar (ots)

Langelsheim

-Brand eines Schuppens

Am 15.08.22, gegen 01.50 Uhr, wurden Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei alarmiert, da auf einem Grundstück in der Goslarer Str. in Langelsheim ein Schuppen angefangen hatte zu brennen.

Den insgesamt 75 Kameradinnen und Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren aus Langelsheim, Astfeld und Wolfshagen gelang es, den Brand unter Kontrolle zu bringen und ein Übergreifen auf benachbarte Gebäude zu verhindern. Die Löscharbeiten waren gegen 04.00 Uhr beendet.

Der Rettungsdienst brauchte nicht einzugreifen. Personen kamen bei dem Brand nicht zu schaden. Im Zuge der Löscharbeiten musste die Goslarer Straße für den gesamten Verkehr gesperrt werden. Der Schaden wurde nach einer ersten groben Inaugenscheinnahme auf rund 10.000 EUR geschätzt.

Der Brandort wurde durch die eingesetzten Polizeibeamten beschlagnahmt. Die Ermittlungen zur Brandursache werden heute durch das 1. Fachkommissariat des Zentralen Kriminaldienstes aus Goslar übernommen. Ob zur Unterstützung ein Sachverständiger hinzugezogen werden muss, wird im Verlauf der Woche in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Braunschweig entschieden. Über die Ergebnisse der Brandermittlungen wird nachberichtet.

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich an die Polizei Goslar unter 05321 / 3390, oder die Polizei Langelsheim unter 05326 / 978780, zu wenden.

Goslar

-Verkehrsunfallflucht

In der Zeit von Freitag, 12.08.22, 13.00 Uhr - Sonntag, 14.08.22, 11.20 Uhr, wurde ein in der Straße Hoher Brink, Höhe Haus Nr. 19, ein am rechten Fahrbahnrand geparkter VW Polo mit GS-Kennzeichen durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand dürfte dies bei einem Ausparkvorgang geschehen sein. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den angerichteten Schaden von ca. 1.000 EUR zu kümmern.

Mögliche Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter 05321 / 3390 bei der Polizei Goslar zu melden.

-Lüdke, KHK-

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell