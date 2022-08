Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Polizeistation Braunlage: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Bild-Infos

Download

Goslar (ots)

Am Sonntag, dem 14.08.2022 befährt ein 24jähriger aus Barnsbüttel mit seinem PKW VW Golf gegen 16.20 die Bundesstraße 27 aus Richtung Braunlage kommend, in Richtung Oderhaus. Hinter ihm fährt ein 53jährigen aus Hamburg mit seinem PKW Porsche 911 GT3 die Bundesstraße in gleicher Richtung. Auf der ersten Geraden hinter der zweiten Einfahrt zur Waldmühle überquert plötzlich ein Reh die Fahrbahn von rechts nach links, woraufhin der Fahrer des Golf ruckartig nach links ausweicht. Der Porschefahrer versucht ebenfalls auszuweichen, trotzdem kommt es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wobei der Porsche noch gegen die Leitplanke geschleudert wird. An beiden Fahrzeugen entsteht wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 250 000 Euro. Wobei der Löwenanteil auf den Porsche entfällt, da dieser ziemlich neu war. Beide Fahrzeugführer bleiben unverletzt.

i.A. Richter, POK

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell