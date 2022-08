POL-GS: PK Seesen: Pressemeldung vom 15.08.2022

Goslar (ots) - Seesen In der Nacht vom Freitag den 12.08.22 zum Samstag 13.08.22 entwendet auf der Bockenemer Straße in Seesen (Parkanlage) ein unbekannter Täter ein graues 28er Trekking Fahrrad der Marke Gudereit. Das Fahrrad war mit einem stabilen Faltschloß gesichert. Sachschaden ca. 350,- Euro. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Hinweise über den Verbleib des Fahrrades oder Beobachtungen zur Tat bitte an die ...

