POL-DA: Darmstadt: Fehlende Einsicht bei Beleuchtungskontrollen

Mörfelden-Walldorf (ots) - Gleich zweimal schlugen Wohnungseinbrecher am Samstag (12.11.) zu. Mit Gewalt hebelten die Täter in der Zeit zwischen 15.00 und 0.15 Uhr ein Fenster eines Wohnhauses in der Heidelberger Straße auf und verschafften sich so Zutritt in die Räumlichkeiten. Dort durchsuchten sie anschließend zahlreiche Zimmer. Ob etwas gestohlen wurde, ...

mehr