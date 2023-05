Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Sachbeschädigungsserie

Mutterstadt (ots)

In dem Zeitraum vom gestrigen Nachmittag bis heutigen frühen Morgen wurden nach bisherigen Ermittlungsstand 23 Fahrzeuge im Bereich Pfalzring, Speyerer Weg, Römerstraße, Ginsterstraße und Keltenstraße beschädigt. Unbekannte Täter haben Reifen platt gestochen und Außenspiegel beschädigt. Auf dem Friedhof im Pfalzring wurde die Glaseinfassung des Friedhofgebäudes eingeschlagen. Auch wurden bei etwa 20 Gräbern die Grablichter demoliert. Zeugen, die Hinweise zu den Tatgeschehen oder Tätern geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter der Telefonnummer 06235 /495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) in Verbindung zu setzen.

