Feuerwehr Dresden

FW Dresden: Update 22:30 Uhr zum Großbrand in einem Wäschereibetrieb

Bild-Infos

Download

Dresden (ots)

Wann: 27. April seit 19:40 Uhr Wo: Rehefelder Straße

Der Brand ist unter Kontrolle. In einigen Gebäudeteilen sind noch einzelne Flammen sichtbar. Diese werden von Trupps unter Atemschutz im Innenangriff gelöscht. Das Übergreifen der Flammen auf die Kraftstofftanks konnte verhindert werden. Die Rauchentwicklung hat sich deutlich minimiert und die Geruchsbelästigung nimmt ebenfalls weiter ab. Messungen durch Messtrupps im Stadtgebiet ergaben bislang keine kritischen Ergebnisse. Die Warnung an die Bevölkerung wird jedoch noch so lange aufrecht gehalten, bis die Restlöscharbeiten abgeschlossen sind.

Die Feuerwehr Dresden ist mittlerweile mit 100 Einsatzkräften vor Ort. Es sind sieben Strahlrohre und auch Drehleitern im Einsatz. Viele Trupps tragen Atemschutzgeräte und werden regelmäßig ausgetauscht. Die Polizei hat die Einsatzstelle weiträumig abgesichert, da es vor allem in der Erstphase des Einsatzes massive Behinderungen durch Schaulustige gab. Die Rehefelder Straße ist weiterhin voll gesperrt. Verkehrsteilnehmer werden gebeten den Bereich weiträumig zu umfahren. Mit einem Einsatzende wird erst in der späten Nacht gerechnet.

Original-Content von: Feuerwehr Dresden, übermittelt durch news aktuell