Feuerwehr Dresden

FW Dresden: Informationen zum Einsatzgeschehen der Feuerwehr Dresden vom 25. April 2023

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Dresden (ots)

Ausgedehnter Kellerbrand

Wann: 25. April seit 04:04 Uhr Wo: Leipziger Straße

Die Feuerwehr wurde zu einer starken Rauchentwicklung aus dem Keller eines Mehrfamiliengebäudes alarmiert. Die Rauchentwicklung war so stark, dass sich der giftige Qualm im gesamten Treppenraum ausbreitete. Dadurch atmeten einige Bewohner bei der Flucht aus dem Gebäude Rauch ein. 12 Personen wurden in einer Straßenbahn der Dresdner Verkehrsbetriebe temporär untergebracht und durch den Rettungsdienst gesichtet. Ein 6-jähriges Kind wurde mit dem Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus transportiert. Die Suche nach dem Brandherd gestaltete sich auf Grund der starken Rauchentwicklung sehr herausfordernd. Mehrere Trupps unter Atemschutz waren im Keller unterwegs und mussten durch eine Wand gehen, um den Brandort zu lokalisieren. Mit einem Strahlrohr wurde der Brand gelöscht. Bei der Kontrolle der darüber liegenden Wohnungen wurde festgestellt, dass sich die Flammen durch die Decke in den Fußboden einer Wohnung ausgebreitet hatten. Mit Werkzeug und einer Motorkettensäge wurde der Bereich geöffnet und die Glutnester mit zwei Strahlrohren gelöscht. Dazu wurden weitere Kräfte der Feuer- und Rettungswache Striesen angefordert. Die Polizei ist vor Ort und hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Die Leipziger Straße ist gegenwärtig zwischen Dreyßigplatz und Wüllnerstraße voll gesperrt. Davon ist auch der ÖPNV betroffen. Im Einsatz sind 50 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr.

PKW liegt nach Unfall auf der Seite

Wann: 25. April 06:14 - 06:55 Uhr Wo: Königsbrücker Straße

Auf dem Rückweg von der Einsatzstelle auf der Leipziger Straße kam ein Löschfahrzeug der Feuer und Rettungswache Albertstadt zu einem Verkehrsunfall hinzu. Aus noch unbekannter Ursache war der 61-jährige Fahrer eines PKW Subaru mit seinem Fahrzeug verunfallt. Dabei war der PKW auf der linken Seite zum Liegen gekommen. Der Fahrer konnte sich von selbst aus dem Fahrzeug befreien und blieb augenscheinlich unverletzt. Die Feuerwehr sicherte das Fahrzeug und die Einsatzstelle und nahm ausgelaufene Betriebsmittel auf. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Aufgrund der Einsatzmaßnahmen kommt es vor dem Landesfunkhaus Sachsen des MDR zu Verkehrsbehinderungen.

Original-Content von: Feuerwehr Dresden, übermittelt durch news aktuell