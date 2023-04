FW Dresden: Informationen zum Einsatzgeschehen der Feuerwehr Dresden vom 22. April 2023

Feuerwehr Dresden

Informationen zum Einsatzgeschehen der Feuerwehr Dresden vom 22. April 2023

Heimrauchmelder alarmiert rechtzeitig die Nachbarn

Wann: 22. April 10:21 - 11:38 Uhr Wo: Struvestraße

Die Feuerwehr wurde alarmiert, weil Nachbarn einen Rauchwarnmelder in einer Wohnung im Erdgeschoss eines Mehrfamiliengebäudes gehört hatten. Die Einsatzkräfte versuchten über mehrere Wege sich Zugang zur Wohnung zu verschaffen. Beim Blick über den Balkon in die Wohnung sahen sie eine Person auf dem Sofa sitzen und eine leichte Rauchentwicklung im Wohnzimmer. Ein Trupp ging unter Atemschutz in die Wohnung vor und rettete sie ins Freie. Sie wurde vom Rettungsdienst ambulant versorgt. Auf dem Herd stand ein Topf mit angebranntem Essen. Die Quelle der Rauchentwicklung wurde entfernt und eine Belüftung der Wohnung vorgenommen. Im Einsatz waren 22 Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswache Altstadt, der Rettungswache Johannstadt, der B-Dienst sowie der U-Dienst.

Brand einer Gartenlaube

Wann: 22. April 19:19 - 21:09 Uhr Wo: Grenzallee

Aus noch zu ermittelnder Ursache war eine Laube in einem Kleingartenverein in Brand geraten. Als die Einsatzkräfte die Einsatzstelle erreichten, drang dichter Rauch aus allen Öffnungen des Gebäudes. Das Gebäude war verschlossen und ersten Angaben zur Folge sollten sich keine Personen in dem Objekt befinden. Ein Trupp unter Atemschutz verschaffte sich gewaltsam Zutritt zum Gebäude und nahm mit einem Strahlrohr die Brandbekämpfung auf. Ein weiterer Trupp untersuchte das Gebäude nach Personen und weiteren Brandherden. Nach Abschluss der Löscharbeiten wurden eine Belüftung des Gebäudes durchgeführt. Verletzt wurde niemand. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Im Einsatz waren 29 Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswachen Löbtau und Altstadt, der B-Dienst, der U-Dienst sowie die Stadtteilfeuerwehr Gorbitz.

Schwerer Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten

Wann: 22. April 2:55 - 00:53 Uhr Wo: Fritz-Förster-Platz

Feuerwehr und Rettungsdienst wurden zu einem Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten alarmiert. Ein PKW VW und ein PKW Audi waren aus noch zu ermittelnder Ursache zusammengestoßen. Dabei wurden beide Fahrer sowie zwei im VW befindliche Kinder zum Teil schwer verletzt. Während Einsatzkräfte der Feuerwehr die Unfallstelle sowie die Fahrzeuge sicherten, wurden die Patienten vom Rettungsdienst notärztlich versorgt. Auf Grund der höheren Zahl an Verletzten mussten weitere Rettungsmittel nachgefordert werden. Durch den Organisatorischen Leiter Rettungsdienst erfolgte die Koordinierung des Transportes der Patienten in umliegende Krankenhäuser. Der Fritz-Förster Platz wurde für die Zeit der Einsatzmaßnahmen in alle Richtungen voll gesperrt. Durch die Feuerwehr wurden ausgelaufene Betriebsmittel gebunden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Im Einsatz waren 32 Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswachen Altstadt, Striesen und Löbtau sowie der B-Dienst.

Feuerwehr befreit den letzten Gast aus einem Club

Wann: 23. April 02:05 -. 02:43 Uhr Wo: Königsbrücker Straße

Eine männliche Person war wurde offenbar versehentlich nach Veranstaltungsende in einem Club eingeschlossen. Sie befand sich auf einem Balkon im ersten Obergeschoß des Gebäudes und bat um Hilfe. Auf Grund der lokalen Gegebenheiten vor Ort misslang der Versuch, die Person mit einer Drehleiter bzw. tragbaren Leitern zu befreien. Schlussendlich begab sich der Mann in den Keller. Durch das Entfernen von begehbaren Gitterabdeckungen konnte er durch ein geöffnetes Kellerfenster aus dem Gebäude befreit werden. Im Einsatz waren zehn Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswache Albertstadt sowie der Rettungswache Neustadt.

