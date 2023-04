Feuerwehr Dresden

FW Dresden: Großbrand in einem Wäschereibetrieb

Dresden (ots)

Wann: 27. April seit 19:40 Uhr Wo: Rehefelder Straße

Die Feuerwehr Dresden ist gegenwärtig mit einem Großaufgebot an Einsatzkräften bei einem Großbrand im Einsatz. Aus noch unbekannter Ursache ist in einem Wäschereibetrieb ein Brand ausgebrochen. Die Flammen haben rasch das gesamte Gebäude erfasst und auf den Dachstuhl sowie benachbarte Gebäudeteile übergegriffen. Der Dachstuhl ist mittlerweile durchgebrochen und steht im Vollbrand. Die Orientierung in dem Gebäude gestaltet sich herausfordernd, da das Gebäude sehr verschachtelt aufgebaut ist. In dem Gebäude befinden sich zwei Tanks, welche zum Teil mit Öl bzw. Diesel gefüllt sind. Die Feuerwehr hat über mehrere Seiten mit Strahlrohren den Löschangriff vorgenommen um die Tanks vor den Flammen zu schützen und die Ausbreitung des Brandes einzudämmen. Personen sind bislang nicht zu Schaden gekommen.

Es kommt aktuell zu einer starken Rauchentwicklung, welche in Richtung Elbepark und Innenstadt zieht. Auf Grund der Wetterlage ist der Brandgeruch im gesamten Stadtgebiet wahrnehmbar. Aus diesem Grund wird die Bevölkerung gebeten Fenster und Türen geschlossen zu halten sowie Lüftungs- und Klimaanlagen abzuschalten. Über die Integrierte Regionalleitstelle Dresden wurde über das Modulare Warnsystem des Bundes eine Bevölkerungswarnung herausgeben, die über Warnapps zu empfangen ist. Die Feuerwehr hat Messtrupps im Einsatz, welche die Schadstoffbelastung in der Luft regelmäßig überprüfen.

Im Einsatz sind momentan etwa 75 Einsatzkräfte der Berufs- und Freiwilligen Feuerwehr. Wir halten Sie auf dem Laufenden: Folgen Sie auch unserem Twitterkanal: https://twitter.com/FeuerwehrDD

Für Medienvertretende steht der Feuerwehrsprecher am Einsatzleitwagen 2 auf der Rehefelder Straße zur Verfügung und beantwortet gern Ihre Fragen.

