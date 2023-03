Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Vastorf - Schockanruf scheitert - 65-Jährige reagiert vorbildlich ++ Uelzen - Kennzeichen von Pkw abgerissen - Mann fährt mit Damenrad davon ++

Lüneburg (ots)

Pressemitteilung der

Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen vom 01.03.2023

Lüneburg

Vastorf - Schockanruf scheitert - 65-Jährige reagiert vorbildlich

Im Verlauf des 28.02. erhielt eine 65-jährige Vastorferin einen Anruf, welcher von ihrer angeblich sehr aufgelösten Tochter kam. Die Person am Telefon gab an, dass sie einen Unfall gehabt habe und nunmehr in Haft sitze. Kurz darauf wurde das Telefon übergeben und ein angeblicher Polizist forderte eine Kaution von 85.000 Euro. Die 65-Jährige erkannte den Betrugsversuch, sodass glücklicherweise kein Geld überwiesen wurde.

In diesem Zusammenhang appelliert die Polizei auch an Kinder, Lebenspartner und Angehörige von älteren Menschen: "Sprechen Sie aktiv über diese Betrugsmaschen und vereinbaren Sie Verhaltensweisen bzw. Gespräche miteinander bei möglichen Anrufen! Werden Sie aktiv! Es ist Ihr Erbe/Vermögen, welches in die falschen Hände gerät." Hier einige Tipps zum Schutz: - Seien Sie misstrauisch - (be-) Sprechen Sie (sich) mit Ihren Angehörigen - Ziehen Sie eine Vertrauensperson hinzu. - Geben Sie Personen keine Auskünfte über Ihre Vermögensverhältnisse oder andere sensible Daten. - Öffnen Sie unbekannten Personen nicht die Tür. - Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an Personen, angebliche Mitarbeiter von Polizei, Staatsanwaltschaften, Gerichten oder Geldinstituten. - Wenn Sie Opfer eines solchen Anrufes geworden sind, wenden Sie sich in jedem Fall an die Polizei und erstatten Sie eine Anzeige.

Amelinghausen - Geldbörse aus Rucksack entwendet - Hinweise

Am 27.02. entwendeten Unbekannte gegen 12:15 Uhr in einem Supermarkt im Grenzweg eine Geldbörse aus dem Rucksack einer 82-Jährigen. Diese bemerkte den Diebstahl zunächst nicht. In der Geldbörse waren neben Bargeld auch diverse Dokumente. Der Sachschaden liegt bei 500 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Amelinghausen, Tel. 04132-9398221, entgegen.

Lüneburg - Hauseingangstür eingeschlagen - Verursacher festgestellt

Am Abend des 28.02. kam es gegen 20:30 Uhr zu einer Sachbeschädigung in der Spangenbergstraße. Ein 40-Jähriger schlug vermutlich im Rahmen von Streitigkeiten die Hauseingangstür ein und flüchtete. Im Nahbereich konnte der 40-Jährige mit einem 26-jährigen Begleiter durch Polizeibeamte festgestellt werden. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Lüneburg - Radfahrer stürzt und verletzt sich - Fahrrad vermutlich geklaut

Am Morgen des 28.02. kam es zu einem Verkehrsunfall im Bereich der Uelzener Straße. Ein 60-jähriger Radfahrer beabsichtigte vom Bürgersteig auf die Straße zu fahren. Hierbei stürzte der Radfahrer und verletzt sich leicht. Er wurde mit einem Rettungswagen ins Klinikum verbracht. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme wurde festgestellt, dass das mitgeführte Fahrrad des 60-Jährigen vermutlich aus einem Diebstahl stammt. Die Polizei ermittelt.

Vögelsen - Versuchter Einbruch in Wohnhaus - Hinweise

In der Nacht vom 28.02. auf den 01.03. versuchten Unbekannte gewaltsam in ein Einfamilienhaus im Anemonenweg einzubrechen. Der Versuch misslang, sodass nichts erbeutet wurde. Der Sachschaden an einer Tür des Hauses liegt bei mehreren hundert Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Bardowick, Tel. 04131-799400, entgegen.

Kirchgellersen - Radfahrer bei Unfall leicht verletzt

Am Morgen des 01.03. kam es gegen 07:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Lüneburger Straße. Eine 53-jährige Fahrerin eines Pkw Opel Corsa fuhr in den Kreuzungsbereich Lüneburger Straße / Klosterplatz aus Richtung Klosterplatz ein und beabsichtigte nach links in Richtung Reppenstedt abzubiegen. Hierbei missachtete sie die Vorfahrt eines querenden Radfahrers, sodass es zur Kollision kam. Der 24-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von gut 6000 Euro.

Lüchow-Dannenberg

Dannenberg - angetrunken unterwegs - 0,58 Promille

Einen 43 Jahren alten Fahrer eines Pkw Ford stoppte die Polizei in den Morgenstunden des 28.02.23 in der Kochstraße. Bei der Kontrolle des Mannes aus der Region stellten die Beamten bei diesem gegen 08:30 Uhr einen Alkoholwert von 0,58 Promille fest. Ihn erwartet ein Ordnungswidrigkeitenverfahren sowie ein Fahrverbot.

Uelzen

Uelzen/Bad Bevensen - Schockanrufe scheitern - Seniorin reagiert vorbildlich

Mehrere sog. "Schockanrufe" ereilten insbesondere ältere Menschen am gestrigen Tage in den Landkreisen Uelzen und Lüneburg. Im Verlauf des 28.02. erhielt dabei eine 64-Jährige aus Bad Bevensen von einem angeblichen Polizeibeamten. Ihre Tochter hätte angeblich einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht, so dass die Frau aufgefordert wurde eine Kaution von 80.000 Euro zu besorgen, um eine Haft für die Tochter zu vermeiden. Nach weiterer Gesprächsführung ging die Frau in sich und bemerkte den Schwindel.

In diesem Zusammenhang appelliert die Polizei auch an Kinder, Lebenspartner und Angehörige von älteren Menschen: "Sprechen Sie aktiv über diese Betrugsmaschen und vereinbaren Sie Verhaltensweisen bzw. Gespräche miteinander bei möglichen Anrufen! Werden Sie aktiv! Es ist Ihr Erbe/Vermögen, welches in die falschen Hände gerät." Hier einige Tipps zum Schutz:

- Seien Sie misstrauisch - (be-) Sprechen Sie (sich) mit Ihren Angehörigen - Ziehen Sie eine Vertrauensperson hinzu. - Geben Sie Personen keine Auskünfte über Ihre Vermögensverhältnisse oder andere sensible Daten. - Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an Personen, angebliche Mitarbeiter von Polizei, Staatsanwaltschaften, Gerichten oder Geldinstituten. - Wenn Sie Opfer eines solchen Anrufes geworden sind, wenden Sie sich in jedem Fall an die Polizei.

Uelzen - Kennzeichen von Pkw abgerissen - Mann fährt mit Damenrad davon

Das hintere Kfz-Kennzeichen eines auf dem Parkplatz einer Einrichtung in der Alewinstraße abgestellten Pkw riss ein Unbekannter in den Morgenstunden des 28.02.23 ab. Ein Zeuge konnte gegen 09:00 Uhr noch den Täter beobachten, der sich mit dem Kennzeichen mit einem "klapprigen" Damenrad entfernte. Es entstand Sachschaden. Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben: männlich, 25 - 30 Jahre alt, schlank, helle Camouflage-Hose (Schneetarn), dunkles Basecap. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Uelzen - trotz Rotlicht über die Straße - Radfahrer kollidiert mit Pkw

Mit einem Pkw kollidierte ein 43 Jahre alter Fahrer eines Pkw Smart in den Mittagsstunden des 28.02.23 in der Groß Liederner Straße - Bundesstraße 71. Der Radler hatte gegen 11:50 Uhr trotz Rotlicht die Straße in Richtung Tile-Hagemann-Straße gequert und stieß in die linke Seite des Smart. Der 43-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Es entstand ein Sachschaden von gut 2.000 Euro.

Uelzen - ... die Polizei kontrolliert - Handy & Gurt

Mit Schwerpunkt "Handy- und Gurt-Verstöße" kontrollierte die Polizei in den späten Nachmittagsstunden des 28.02.23 den Straßenverkehr. Dabei ahndeten die Beamten in der Mauerstraße insgesamt sechs Verstöße. Weitere Kontrollen folgen ...

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell