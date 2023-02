Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ "Maschen dauern an!" -> Täter erbeuten Geld nach WhatsApp-Betrug ++ Schulkinder durch Pkw erfasst ++ Einbruch in Bürogebäude einer Sanitärfirma - "Wer sah verdächtige Personen oder Fahrzeuge?" ++

Lüneburg

Presse - 27.02.2023 ++

Lüneburg

Lüneburg - Vandalismus am Pkw - Hinweise

In der Nacht vom 25.02. auf den 26.02. beschädigten Unbekannte einen geparkten Pkw VW Polo auf einem Parkplatz am Bahnhof im Vögelser Weg. Das Fahrzeug wies starke Beschädigungen auf, zudem wurden die Nebelscheinwerfer entwendet. Der Sachschaden liegt bei gut 2500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-83062215, entgegen.

Lüneburg - Einbruch in Lebensmittelgeschäft - Zeugen gesucht

Zwischen dem 25.02. und dem 26.02. brachen Unbekannte gewaltsam in ein Lebensmittelgeschäft Am Sande ein. Die Räumlichkeiten wurden durch die Einbrecher durchsucht und unter anderem Bargeld entwendet. In der Folge flüchteten diese unerkannt. Der Sachschaden liegt bei mehreren tausend Euro. Hinweise, insbesondere zu verdächtigen Fahrzeugen oder Personen, nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-83062215, entgegen.

Lüneburg - Diebstahl aus Pkw - Hinweise

Am 26.02. zwischen 16:00 und 19:00 Uhr schlugen Unbekannte die Seitenscheibe eines geparkten Pkw VW Passat in der Bessemerstraße ein. Aus dem Pkw wurde eine Geldbörse mit diversen Dokumenten entwendet. Der Sachschaden liegt bei gut 500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-83062215, entgegen.

Lüneburg - Täter erbeuten Geld nach WhatsApp-Betrug - Hinweise der Polizei

Im Verlauf des 26.02. nahmen Unbekannte via WhatsApp Kontakt zu einer 62-jährigen Lüneburgerin auf. Diese wurde in dem Glauben gelassen, dass es sich um ihre Tochter handelt, die sie soeben angeschrieben hat. Im Rahmen dieser Konversation bat die vermeintliche Tochter um zwei Überweisungen von über 4000 Euro. Die 62-Jährige führte diese Überweisungen durch und erkannte erst im Nachgang den Betrug.

So schützen Sie sich vor Betrug per WhatsApp: - Misstrauisch sein - Kontaktaufnahme hinterfragen - kein Geld überweisen - keine Wertsachen übergeben - Polizei verständigen Parallel weist die Polizei auch nochmals auf die aktuelle Plakat- und Messenger-Kampagne in der Region Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen hin: "Weiterleiten, teilen und darüber sprechen! -> Machen Sie mit!" - Polizei geht neue Wege und startet Präventionskampagne über Messenger-Dienste ++ gemeinsam gegen "Schockanrufe, Enkeltrick, Falscher Polizeibeamter, WhatsApp-Betrug & Co" ++ kurze Hinweise und Aufklärung ++

In der Präventionsarbeit informiert die Polizei seit Jahren über verschiedenste Kommunikationsebenen und -plattformen adressatengerecht die Bürgerinnen und Bürger. Dabei werden verschiedene Netzwerkpartner gewählt und neben den klassischen Methoden auch immer wieder neue und innovative Plattformen genutzt. Dabei waren nicht nur die Plakat- und Flyer-Kampagnen, sondern auch die designten Kampagnen-Busse oder die persönlichen Seniorenbriefe/ -pakete für alle mehr als 20.000 Lüneburgerinnen und Lüneburger über 70 Jahre, bereits ein voller Erfolg. Auf Basis der Plakataktion "Nicht mit mir!" startet die Polizei nun mit kurzen bebilderten Warnhinweisen und Infos für Messenger-Dienste und -Gruppen zu den Themen "WhatsApp-Betrug, Enkeltrick, Schockanrufe und Falsche Polizeibeamte". 60 Millionen Deutsche nutzen fast täglich WhatsApp oder andere Messenger-Dienste. Egal ob es die Gruppe des Kegelclubs, der Fußballmannschaft, der Schulklasse des Kindes oder auch der Familie ist. Kurznachrichten, lustige Bilder aber eben auch wichtige Warnhinweise gehen immer. "Weiterleiten, teilen und darüber sprechen! - Mitmachen!" Mit der Aufforderung "Weiterleiten, teilen und darüber sprechen!" möchte die Polizei auch flankierend zu den klassischen und sozialen Medien zu weiteren Zielgruppen vordringen und damit die Präventionskampagne zum Seniorenbetrug verstärken. Jeder hat so die Möglichkeit in seinem Bereich und in seinen Messenger-Gruppen auf die Maschen der Betrüger hinzuweisen. Gerade für den familiären Bereich gilt: "Es ist Ihr Erbe, welches an die falschen Hände gerät!"

Die Verhaltenshinweise hat die Polizei für die Kampagne bewusst komprimiert und auf den Punkt gebracht: - Misstrauisch sein - Kontaktaufnahme hinterfragen - kein Geld überweisen - keine Wertsachen übergeben - Polizei verständigen Für weitergehende und allumfassenden Information wird parallel auf die Internetseite der Polizeilichen Kriminalprävention von Bund und Ländern www.polizei-beratung.de auch mit einem QR-Code verwiesen. Nicht nur für die ältere Generation gibt es in Zusammenarbeit mit LünePlatt auch Hinweise auf plattdeutsch. Die verschiedenen bebilderten Warnhinweise zum Weiterleiten befinden sich als download auf den Socialmedia-Präsenzen der Polizei Lüneburg #polizeilg (facebook, twitter und Instagram), unter www.presseportal.de/blaulicht/nr/59488 (Polizei Lüneburg) oder auch auf der Internetseite der Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-D./Uelzen www.pd-lg.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_lueneburg_luechow_dannenberg_uelzen/ oder über eine Suche im Internet -> Suchwort: "Polizeiinspektion Lüneburg"

Radbruch - Schulkinder durch Pkw erfasst

Am Morgen des 27.02. kam es gegen 07:50 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Bardowicker Straße. Ein 18-Jähriger befuhr mit seinem Pkw Seat die Bardowicker Straße und missachtete, vermutlich aufgrund schlechter Sicht durch Sonneneinstrahlung, das Rotlicht einer Ampel. Drei Schulkinder mit ihren Rollern im Alter von 9, 9 und 7 Jahren befanden sich zu diesem Zeitpunkt auf der Fahrbahn, da sie diese überquerten. Es kam zum Zusammenstoß bei welchem die drei Schulkinder leicht verletzt wurden. Sie wurden durch Rettungskräfte vor Ort versorgt und ins Klinikum verbracht. Es entstand ein Sachschaden von gut 1500 Euro.

Lüchow-Dannenberg

Clenze - Einbruch in Bürogebäude einer Sanitärfirma - "Wer sah verdächtige Personen oder Fahrzeuge?"

Nach einem Einbruch in eine Sanitärfirma in der Lüchower Straße in Clenze in der Nacht zum 26.02.23 sucht die Polizei mögliche Zeugen. Unbekannte waren vermutlich in der Nacht durch gewaltsames Öffnen eines Fensters in das Gebäude eingedrungen, hatten dieses durchsucht und ein Wertgelass aus der Verankerung demontieren können. Das Wertgelass/Tresor transportierten die Täter vermutlich mit einem Fahrzeug ab. Es entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Hinweise zu verdächtigen Fahrzeugen oder Personen nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Uelzen

Hanstedt I - Einbruch in landwirtschaftliche Halle - GPS-System und Terminal von Traktor demontiert

Einen Schaden von mehreren tausend Euro verursachten Einbrecher in Verlauf des Wochenendes zwischen dem 25. und 27.02.23 in einer Maschinenhalle in der Oetzfelder Straße in Hanstedt I. Die Täter waren gewaltsam in die Halle eingebrochen und hatten sich an den abgestellten Maschinen zu schaffen gemacht. Die Täter demontierten ein GPS-Gelenksystem von einem Traktor sowie einen Terminal. Hinweise zu verdächtigen Fahrzeugen oder Personen nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Bienenbüttel - volltrunken mit dem Fahrrad unterwegs - 2,7 Promille

Eine volltrunkene 34 Jahre alte Radfahrerin ertappte die Polizei in den Abendstunden des 26.02.23 in Bienenbüttel. Bei der Kontrolle der Frau gegen 20:30 Uhr stellten die Beamten bei dieser einen Alkoholwert von 2,7 Promille fest. Die Frau erwartet ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

