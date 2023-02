POL-LG: ++ Auseinandersetzungen Am Sande ++ Diebstahl von Kupferfallrohren - Hinweise ++ Werkzeugdiebe entwenden Katalysatoren - Hinweise ++ erneut Taschendiebe - Geldbörse beim Einkauf gestohlen ++

Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

Lüneburg (ots)

Presse - 24.02.2023 ++

Lüneburg

Lüneburg - Auseinandersetzungen Am Sande

Zu zwei Auseinandersetzungen kam es in den Mittagsstunden des 23.02. Am Sande. Zunächst beleidigte und schlug ein 39-Jähriger einen 56-Jährigen, wobei dieser sich gegen den Angriff verteidigte. Der 39-Jährige erhielt in der Folge einen Platzverweis. Kurzzeitig darauf kam es zu einem weiteren Streit. Der 56-Jährige war in diesem Fall der Aggressor und schlug einen stark alkoholisierten 49-Jährigen. Die Beteiligten erhielten daraufhin Platzverweise. Strafverfahren wurden eingeleitet.

Lüneburg - Diebstahl von Kupferfallrohren - Hinweise

In der Nacht vom 22.02. auf den 23.03. entwendeten Unbekannte gut zwei Meter Kupferfallrohre an von einem Mehrfamilienhaus in der Peter-Schulz Straße. Der Sachschaden liegt bei gut 100 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-83062215, entgegen.

Lüneburg - Diebstahl aus Keller - Hinweise

Im Zeitraum zwischen dem 22.02. und dem 23.02. brachen Unbekannte gewaltsam in einen Keller in der Straße Am Speicher ein. Aus mindestens zwei Kellerräumen wurden unter anderem ein Koffer und eine Spiegelreflexkamera entwendet. Es entstand ein Sachschaden von gut 400 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-83062215, entgegen.

Lüneburg - Motorroller entwendet - Zeugen gesucht

Zwischen dem 22.02. und dem 23.02. entwendeten Unbekannte einen geparkten schwarzen Motorroller der Marke Taizhou in der Straße Bei der St.-Johanniskirche.

Zu einem weiteren Diebstahl im gleichen Tatzeitraum kam es im Wilschenbrucher Weg. Auch dort wurde ein blau/weißer Motorroller der Marke Aprilia entwendet. Der Sachschaden liegt bei gut 2000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-83062215, entgegen.

Lüneburg - Werkzeugdiebe entwenden Katalysatoren - Hinweise

In der Nacht vom 22.02. auf den 23.02. gelangten Unbekannte auf einen Autohof in der Straße Bei der Pferdehütte. Dort wurde zunächst Werkzeug entwendet und in der Folge von mehreren dort befindlichen Pkw die Katalysatoren ausgebaut. Es entstand ein Sachschaden von gut 1500 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-83062215, entgegen.

Lüneburg - Unfallverursacher unter Alkoholeinfluss

Zu einem Verkehrsunfall auf einem Parkplatz kam es am 23.02. gegen 18:00 Uhr im Bereich der Erbstorfer Landstraße. Ein 59-Jähriger touchierte mit seinem Pkw Mercedes einen weiteren geparkten Mercedes beim Einparken. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der 59-Jährige unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab 1,5 Promille. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und der Führerschein sichergestellt. Es entstand ein Sachschaden von 7000 Euro.

Lüneburg - Radfahrerin bei Unfall leicht verletzt

Am Morgen des 24.02. kam es gegen kurz vor 10:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Wallstraße. Eine 27-jährige Fahrerin eines Pkw Opel nahm einer im fließenden Verkehr auf einem Fahrrad fahrenden 16-Jährigen beim Ausparken die Vorfahrt, sodass es zum Zusammenstoß kam. Die 16-Jährige wurde leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von 2000 Euro.

Lüchow-Dannenberg

keine Meldungen

Uelzen

Bad Bodenteich - erneut Taschendiebe - Geldbörse beim Einkauf gestohlen

Die Geldbörse einer 77-Jährigen erbeutete ein Unbekannter in den frühen Abendstunden des 22.02.23 in den Räumen eines Discounters in der Bergstraße. Der Dieb nutzte gegen 18:15 Uhr einen günstigen Moment und griff sich aus einem am Einkaufswagen befindlichen Leinenbeutel die Geldbörse der Seniorin mit Bargeld und Papieren. Hinweise nimmt die Polizei Bad Bodenteich, Tel. 05824-96598-0, entgegen.

Bad Bodenteich - in leerstehendes Schulgebäude eingedrungen

In das leerstehende Schulgebäude Am Leinenberg drangen Unbekannte in den späten Abendstunden des 23.02.23 ein. Die Unbekannten demontierten mehrere OSB-Platten und gelangten in die Räume des abrissbereiten Gebäudes. Es entstand ein Schaden von gut 500 Euro. Die Polizei ermittelt. Hinweise nimmt die Polizei Bad Bodenteich, Tel. 05824-96598-0, entgegen.

Suhlendorf, OT. Növenthien - Geldkassette bei Hofladen aufgebrochen

Die Geldkassette eines Hofladens in Növenthien brachen Unbekannte in der Nacht zum 24.02.23 auf. Die Täter erbeuteten einen geringen Bargeldbetrag. Es entstand ein Schaden von gut 200 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Rosche, Tel. 05803-96934-0, entgegen.

