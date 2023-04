Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Betrunkener in Polizeigewahrsam - Fahrzeugbrand - Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Oppenweiler: Von Straße abgekommen

Ein 21-jähriger Polo-Fahrer befuhr am Mittwochabend gegen 20.30 Uhr die K 1824 zwischen Wilhelmsheim und Oppenweiler. In einer Linkskurve verlor er infolge nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle und kam hierbei von der Fahrbahn ab. Er prallte mit seinem Fahrzeug gegen Verkehrszeichen und verursachte ca. 5000 Euro Sachschaden. Verletzt wurde niemand.

Oppenweiler: Aggressor in Polizeigewahrsam

Ein 37-jähriger Mann wurde am Mittwochvormittag in Polizeigewahrsam genommen. Er war stark betrunken und hatte zuhause Einrichtungsgegenstände zerstört und wurde gegen seine Lebenspartnerin handgreiflich. Weil der Betrunkene weiter Alkohol konsumierte und zunehmen aggressiver wurde, war die Maßnahme notwendig geworden. Gegen die Ingewahrsamnahme leistete der Aggressor widerstand, bespuckte die Beamten und versuchte sie zu treten. Zudem beleidigte er sie mehrfach, weshalb diesbezüglich Strafverfahren eingeleitet wurden. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand.

Backnang: Vorrang missachtet

Ein 56-jähriger Ford-Fahrer fuhr am Donnerstag gegen 5 Uhr stadtauswärts und wollten am "Krähenbach" links in Richtung B 14 abbiegen. Hierbei missachtete er den Vorrang eines entgegenkommenden Opel-Fahrers. Er stieß mit dem Kleinwagen zusammen, wobei über 16.000 Euro Sachschaden entstand. Der Ford-Fahrer wurde beim Zusammenstoß leicht verletzt. Die Autos wurden abgeschleppt.

Weinstadt-Großheppach: Fahrzeugbrand

Aufgrund eines Fahrzeugbrandes in einer Tiefgarage in der Pfahlbühlstraße rückte die Freiwillige Feuerwehr Weinstadt am Mittwochnachmittag kurz vor 15 Uhr mit insgesamt drei Fahrzeugen und 19 Einsatzkräften aus. Ein Mercedes, der kurz zuvor nach einem Unfall abgeschleppt und in der Tiefgarage abgestellt wurde, hatte kurz nach dem Abstellen Feuer gefangen. Das Feuer war beim Eintreffen der Feuerwehr bereits gelöscht, jedoch musste die stark verrauchte Tiefgarage durch die Feuerwehr gelüftet werden.

Berglen-Oppelsbohm: Unfallflucht

Ein bisher unbekannter Autofahrer beschädigte am Mittwoch in der Zeit zwischen 12:50 Uhr und 14 Uhr einen in der Johann-Sebastian-Bach-Straße geparkten Smart und fuhr danach unerlaubt weiter. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 1000 Euro. Beim Verursacherfahrzeug handelt es sich vermutlich um einen weißen Pkw. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegen.

