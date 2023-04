Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Schorndorf: Betrunkener Autofahrer

Ein 32-jähriger VW-Fahrer befuhr am Mittwoch gegen 10.45 Uhr die Gmünder Straße und streifte beim Vorbeifahren einen Pkw und verursachte hierbei Sachschaden. Unfallursächlich dürfte die Alkoholisierung des Autofahrers gewesen sein, der mit über einem Promille am Steuer saß. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet, wobei auch seine Fahrerlaubnis vorläufig entzogen wurde.

Fellbach: Unfall im Stadttunnel

Im Stadttunnel ereignete sich am Mittwochvormittag ein Verkehrsunfall. Ein 82-jähriger fuhr gegen 11.15 Uhr in Richtung Stuttgarter, als er infolge gesundheitlicher Probleme mehrmals unkontrolliert nach links lenkte und beim Gegensteuern rechts gegen den Bordstein fuhr. Danach verlor er die Kontrolle und prallte mit seinem Pkw Ford an der baulichen Fahrbahntrennung bei der Tunnelausfahrt gegen ein Verkehrszeichen. Der Autofahrer wurde nach dem Zusammenstoß vom Rettungsdienst medizinisch versorgt und in ein Krankenhaus verbracht. Am Auto, das abgeschleppt wurde, entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2.500 Euro.

Winnenden: Person bei Unfall leicht verletzt

Am Mittwochmorgen gegen 06 Uhr befuhr eine 52-jährige Chrysler-Fahrerin die Schmidgallstraße in Richtung der Bahnhofstraße und wollte diese überqueren. Hierbei übersah sie einen vorfahrtsberechtigten 48-jährigen BMW-Fahrer, welcher auf der Bahnhofstraße unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Hierbei wurde der 48-jährige Mann leicht verletzt. Zudem entstand Sachschaden in bislang unbekannter Höhe.

