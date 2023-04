Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: zwei Unfälle in Schwäbisch Gmünd

Aalen (ots)

Schwäbisch Gmünd: Rotlicht missachtet-Unfall

Ein Leichtverletzter sowie geschätzte 28.000 Euro Sachschaden sind die Folgen eines Unfalls, der sich am Mittwochmorgen in der Herlikofer Straße ereignete. Ein 50 Jahre alter Audi-Fahrer missachtete gegen 7.30 Uhr das Rotlicht einer Ampelanlage. In der Folge stieß er mit einem 55-jährigen BMW-Fahrer zusammen, der von der B29 kommend in die Herlikofer Straße einbog. Dieser verletzte sich dabei leicht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Schwäbisch Gmünd: Unfall beim Wenden

Am Dienstagabend überfuhr eine 62-jährige Ford-Fahrerin beim Wenden in der Neue Straße die durchgezogene Linie. Dabei stieß sie gegen 18.30 Uhr mit einem 30 Jahre alten Ford-Fahrer zusammen. 4000 Euro sind hier die Schadensbilanz.

