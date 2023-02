Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Diebstahl von Katalysatoren

Suhl (ots)

Bislang unbekannte Täter hatten es in der Nacht zu Mittwoch auf Katalysatoren abgesehen. Gleich drei Fahrzeuge, die in Suhl (Alexander-Gerbig-Straße, Otto-Bruchholz-Straße, Ziegenbergweg) abgestellt waren, griffen die Diebe an und trennten das Bauteil aus der Abgasanlage. Von den Tätern fehlt jede Spur. Hinweise nimmt die Suhler Polizei unter der Rufnummer 03681 369-0 entgegen.

