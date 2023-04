Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfallfluchten - Rollerfahrer flüchtet vor Kontrolle - Motorrad entwendet - Sonstiges

Aalen (ots)

Schwäbisch Gmünd: Unfall am Tunneleingang

Auf Höhe der Einfädelspur am Portal West ereignete sich am Mittwoch gegen 19 Uhr ein Unfall, bei welchem ein Sachschaden in Höhe von etwa 3000 Euro entstand. Eine 64-jährige VW-Lenkerin fuhr hierbei auf einen vorausfahrenden Seat eines 37-Jährigen auf. Zur Unfallaufnahme musste der Tunnel kurzzeitig voll gesperrt werden.

Schwäbisch Gmünd: Motorrad entwendet

Zwischen Dienstagabend, 20:45 Uhr und Mittwochmorgen, 9 Uhr, wurde ein im Lohwiesenweg abgestelltes und abgeschlossenes Motorrad Fantic 125 entwendet. Hinweise auf den Diebstahl oder den Verbleib des Motorrades mit dem Kennzeichen GD-N 46 nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Rufnummer 07171 / 3580 entgegen.

Oberkochen: Unfall am Kreisverkehr

Am Kreisverkehr Wacholder Steige/Heidenheimer Straße ereignete sich am Mittwochnachmittag ein Verkehrsunfall, bei dem rund 4000 Euro Schaden entstand. Gegen 15.15 Uhr missachtete dort eine 22 Jahre alte Ford-Fahrerin die Vorfahrt eines 58-jährigen Dacia-Fahrers.

Aalen: Rollerfahrer flüchtet vor Kontrolle - Zeugen gesucht

Ein 19 Jahre alter Fahrer eines Motorrollers flüchtete am Mittwochabend vor der Polizei. Es stellte sich heraus, dass er keine Fahrerlaubnis besitzt. Der junge Mann sollte gegen 22 Uhr im Bereich des Bahnhofes einer routinemäßigen Verkehrskontrolle unterzogen werden, gab dann aber Vollgas. Er flüchtete entlang mehrere Straßen und Fußgängerbereiche in der Innenstadt, mitunter der Beinstraße, Nördlicher Stadtgraben, Kanalstraße, Curfeßstraße, Turnstraße und Friedhofstraße. Dabei schaltete er das Licht aus, sein 18 Jahre alter Sozius klappte das Kennzeichen nach oben. Beide konnten schließlich eingeholt und dingfest gemacht werden. Strafrechtliche Konsequenzen werden nun geprüft. Personen, die die Flucht beobachten konnten oder gefährdet wurden, werden gebeten, sich unter Telefon 07361/5240 bei der Polizei Aalen zu melden.

Unfallfluchten

Ellwangen: In der Tiefgarage eines Einkaufzentrums in der Dr.-Adolf-Schneider-Straße wurde am Mittwoch zwischen 17 Uhr und 18.15 Uhr ein silberner Seat Leon beschädigt. Der Verursacher hinterließ rund 500 Euro Schaden. Bereits zwischen 12 Uhr und 14 Uhr wurde auf dem Parkplatz einer Bankfiliale in der Karlstraße ein VW beschädigt. Auch hier hinterließ der Verursacher rund 500 Euro Schaden.

Wört: In der Dinkelsbühler Straße streifte am Dienstag ein unbekannter Fahrzeugführer einen am Fahrbahnrand parkenden Mazda CX3. Die Unfallzeit liegt zwischen 16.20 Uhr und 18.30 Uhr. Der Verursacher hinterließ rund 2000 Euro Schaden.

Hinweise auf die jeweiligen Verursacher nimmt in allen Fällen das Polizeirevier Ellwangen unter Telefon 07961/9300 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell