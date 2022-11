Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl gegen 27- Jährigen

Kleve - Emmerich (ots)

Am 12.11.2022 gegen 22:45 Uhr überprüfte die Bundespolizei einen 27-jährigen Deutschen nach der Einreise aus den Niederlanden auf der Bundesautobahn 3, Höhe Rastplatz Hohe Heide. Beim Abgleich seiner Personalien in den polizeilichen Datenbänken wurde bekannt, dass er durch die Staatsanwaltschaft Dortmund mit zwei Haftbefehlen gesucht wird. Hintergrund sind ein Strafbefehl des Amtsgerichts Dortmund aus dem Jahr 2020 wegen Betruges. Hier wurde er zu einer Geldstrafe von 50 Tagessätzen zu je 10 Euro verurteilt. Der zweite Strafbefehl datiert aus dem Jahr 2021, mit welchem ihn das Amtsgericht Lünen zu einer Geldstrafe von 100 Tagessätzen zu je 10 Euro wegen Betruges verurteilt hat. Ersatzweise müsste er eine Freiheitsstrafe von insgesamt 150 Tagen verbüßen. Nach Eröffnung der Haftbefehle wurde der Verurteilte verhaftet und zur Bundespolizei nach Kleve gebracht. Nachdem er die Gesamtgeldstrafe und die Kosten in Höhe von 1668 Euro bezahlte, durfte er weiterreisen.

