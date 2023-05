Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Einbruchserie in Kleingartenanlage - Zeugen gesucht

Bild-Infos

Download

Frankenthal (ots)

In der Nacht vom 04.05.2023 auf den 05.05.2023 wurden in der Kleingartenanlage "Mörscher Weiden e. V." in der Roxheimer Straße in Frankenthal mehrere Gartenparzellen aufgebrochen. Hierbei wurden diverse Gegenstände entwendet als auch beschädigt. Die Höhe des Gesamtschadens kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht beziffert werden.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell