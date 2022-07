POL-PDMT: Aktuelle Vermisstensuche mit starken Kräften

Diez (ots) - Im Zeitraum vom 27.07.2022 bis 28.07.2022 wurden im Stadtbereich Diez zwei Motorroller gestohlen. Vermutlich in der Nachtzeit haben die unbekannte Täter in der Sudeten- und Adelheidstraße jeweils einen 50ccm Roller durch kurzschließen entwendet. Die Polizeiinspektion Diez bittet Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, diese unter Telefon 06432/6010 zu melden. Rückfragen bitte an: ...

