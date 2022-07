POL-PDMT: Diebstahl von Kiefernlangholzstämmen

Westerburg (ots) - Am Dienstag, den 26.07.2022, gegen 11:50 Uhr, ereignete sich auf dem Parkplatz der Kreissparkasse in der Neustraße in Westerburg ein Verkehrsunfall, bei dem 2 geparkte Fahrzeuge touchiert wurden. Eines dieser Fahrzeuge fuhr in weiterer Folge davon, vermutlich ohne dass der/die Fahrzeugführer/-in den Unfall zur Kenntnis genommen zu hat. Sollten sie Hinweise auf eben dieses unbekannte unfallbeteiligte ...

