Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 8

BAB 81 Gemarkung Leonberg: Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen und zwei leicht verletzten Personen

Ludwigsburg (ots)

Am Samstag (03.06.2023) um 11:51 Uhr befuhr der 44-jährige Lenker eines Seat MII die zweispurige Überleitung der BAB 8 von München kommend auf die BAB 81 in Fahrtrichtung Heilbronn. Verkehrsbedingt musste der Fahrer sein Fahrzeug bis zum Stillstand abbremsen. Die nachfolgende 20-jährige Lenkerin eines VW Golf erkannte die Situation und kam hinter dem Seat zum Stehen. Als der nachfolgende 23-jährige Ford Puma-Lenker die vor ihm stehenden Fahrzeuge wahrnahm, bremste er sein Fahrzeug stark ab und machte Ausweichbewegungen nach links und nach rechts. Hierdurch kollidierte der Ford linksseitig mit der dortigen Mittelleitplanke. Anschließend fuhr er auf den VW Golf auf, der wiederum auf den Seat geschoben wurde. Bei dem Unfall wurden die 25-jährige Beifahrerin des Ford Puma und die 58-jährige Beifahrerin des VW Golf leicht verletzt. Sie begaben sich selbstständig in ärztliche Behandlung. Der entstandene Gesamtschaden beträgt circa 26.000 Euro.

