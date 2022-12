Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Taschendiebstahl und unberechtigte Benutzung der EC-Karte

St. Katharinen (ots)

Am Dienstagvormittag kam es zu einem Tricksiebstahl einer Geldbörse im Rewe-Markt in St. Katharinen. Der 66-jährige Geschädigte hatte die Geldbörse in seiner Jackentasche und bemerkte den Verlust an der Kasse beim Bezahlen. Während er zunächst seinen Pkw und den Weg zu seinem Wohnort abgesucht hatte, wurde die Geldbörse im Markt von einer Kundin aufgefunden und dem Marktleiter übergeben. Hier stellte der Geschädigte fest, dass Bargeld und die EC-Karte entwendet wurde. Mit dieser versuchten die Täter an einer naheliegenden Sparkasse Bargeld abzuheben. Die Polizei nahm den Sachverhalt auf und konnte Bilder verschiedener Überwachungskameras sichern. Die Ermittlungen diesbezüglich dauern an. Hinweise an die Polizeiinspektion in Linz, 02644/9430 oder pilinz@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell