POL-PDNR: Flüchtiger LKW nach Spiegelunfall auf L252

Linz am Rhein (ots) - Am 08.12.2022, gegen 14:44 Uhr, ließ eine Schülerin in der Buslinie 565, auf der Strecke zwischen den Haltestellen Linz/Neutor und Erpel, ihre Querflöte liegen. Eine zeitnahe Anfrage bei der RSVG konnte nicht zum Auffinden dieser führen, daher wird von einer Unterschlagung ausgegangen. Wer kann sachdienliche Hinweise zum Verbleib der Querflöte geben (Telefon Polizei Linz am Rhein: 02644-943-0)? ...

