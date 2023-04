Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Nagold - Achtung Trickdiebstahl: Messerschleifer bestiehlt ältere Dame

Nagold (ots)

Bereits am Montagvormittag war es in Iselshausen zum Diebstahl einer Bankkarte gekommen, nachdem sich ein Mann mit der Aussage "Messer schleifen zu wollen" Zutritt zu einem Wohnhaus verschafft hatte.

Nach bisherigem Kenntnisstand klingelte der Unbekannte, gegen 09:30 Uhr, an einem Mehrfamilienhaus in der Straße "Am Riedbrunnen". Als die ältere Dame die Wohnungstür öffnete, lief der Mann schnurstracks an der Frau vorbei und direkt ins Wohnungsinnere hinein. Dort überlässt ihm die Frau mehrere Messer zum Schleifen. Als der Unbekannte gegen 12:30 Uhr wieder zurückgekommen war, betrat er erneut unaufgefordert die Wohnung. Als Bezahlung fragte der Mann zunächst nach einem älteren Schmuckstück und öffnete auch unerlaubt die Schublade einer Kommode. Letztlich holte die Frau ihre Geldbörse und händigte dem "Messerschleifer" einen zweistelligen Bargeldbetrag aus. Als dieser die Wohnung wieder verlassen hatte, bemerkte die Dame, dass ihre Bankkarte fehlte.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Nagold unter der Telefonnummer 07452 9305-0 in Verbindung zu setzen.

Sabine Maag, Pressestelle

Hinweise Ihrer Polizei (https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/haustuerbetrug/):

Betrüger an der Haustür haben zumeist das Ziel, in die Wohnung ihrer Opfer zu gelangen, um dort nach Bargeld, Schmuck oder anderen Wertsachen zu suchen. Dazu geben sie sich als Hilfsbedürftige, Handwerker, Mitarbeiter der Stadtwerke oder aber auch als Amtsperson aus, beispielsweise Polizist.

Andere Betrüger bieten ihren Opfern Haustürgeschäfte an, beispielsweise spontane Handwerkerleistungen, oder versuchen sie, zum Abschluss eines Abonnements oder einer Spende zu drängen.

Tipps der Polizei:

- Schauen Sie sich Besucher vor dem Öffnen der Tür durch den Türspion oder durch das Fenster genau an. Öffnen Sie die Tür nur bei vorgelegtem Sperrriegel.

- Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung. Bestellen Sie Unbekannte zu einem späteren Zeitpunkt wieder, wenn eine Vertrauensperson anwesend ist.

- Wehren Sie sich energisch gegen zudringliche Besucher, sprechen Sie sie laut an oder rufen Sie um Hilfe.

- Treffen Sie mit Nachbarn, die tagsüber zu Hause sind, die Vereinbarung, sich bei unbekannten Besuchern an der Wohnungstür gegenseitig Beistand zu leisten.

- Verlangen Sie von Amtspersonen grundsätzlich den Dienstausweis und prüfen Sie ihn sorgfältig auf Druck, Foto und Stempel. Rufen Sie im Zweifel vor dem Einlass die entsprechende Behörde an. Suchen Sie deren Telefonnummer selbst heraus.

- Verständigen Sie über das Auftauchen derartiger Personen umgehend die Polizei.

- Lassen Sie nur Handwerker in Ihre Wohnung, die Sie selbst bestellt haben oder die von der Hausverwaltung angekündigt worden sind. Das gleiche gilt für vermeintliche Vertreter der Stadtwerke.

- Nehmen Sie für Nachbarn nichts ohne deren ausdrückliche Ankündigung entgegen, zum Beispiel Nachnahmesendungen oder Lieferungen gegen Zahlung.

- Geben Sie keine Unterschrift für angebliche Geschenke oder Besuchsbestätigungen.

- Wechseln Sie niemals Geld an der Haustür. Sie könnten - beispielsweise durch Falschgeld - betrogen werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell