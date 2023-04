Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Mühlacker - Verkehrsunfall auf B 10 - Mehrere Verletzte nach Kollision zweier Pkw - Rettungshubschrauber im Einsatz

Mühlacker (ots)

Bei einem Abbiegevorgang auf der Bundesstraße 10 sind am Donnerstagvormittag drei Menschen verletzt worden - zwei davon schwer.

Nach bisherigem Kenntnisstand befuhr die Fahrerin eines Nissans, gegen 09:50 Uhr, die Stuttgarter Straße/ B10 von Mühlacker in Richtung Illingen und beabsichtigte, nach links auf die Hermann-Hesse-Straße abzubiegen. Hierbei übersah sie offenbar einen auf der Bundesstraße herannahenden Mazda und es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Infolge des Unfalls trugen die 45-jährige Fahrerin des Mazda sowie ihr Beifahrer schwere Verletzungen davon. Der Beifahrer wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. Die Fahrerin des Nissans wurde mit jetzigem Stand leicht verletzt und wie die Mazda-Fahrerin in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtsachschaden wird auf einen niedrigen fünfstelligen Betrag geschätzt. Ein weiteres Fahrzeug, welches sich zum Unfallzeitpunkt auf der Hermann-Hesse-Straße befand, wurde aufgrund des Unfallgeschehens ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Auch hier entstand Sachschaden, dessen Höhe noch Gegenstand der Ermittlungen ist. Die Bundesstraße war zeitweise voll gesperrt. Ab 11:20 Uhr konnte ein Fahrstreifen in Richtung Illingen wieder für den Verkehr freigegeben werden.

Sabine Maag, Pressestelle

