Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Unfall im Kreuzungsbereich; Polizei sucht Zeugen

Pforzheim (ots)

Nach Zeugen suchen Beamte des Polizeireviers Pforzheim-Süd aufgrund widersprüchlicher Angaben der Beteiligten eines Verkehrsunfalles am Mittwochvormittag auf der Wilferdinger Höhe.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen befuhr gegen 10:05 Uhr ein 50-jähriger Fahrer eines weißen Dacia die Karlsruher Straße in stadteinwärtiger Richtung. Aus der Julius-Moser-Straße fuhr ein 51-jähriger Lenker eines grauen VW nach rechts in die Karlsruher-Straße ein. Im Kreuzungsbereich kommt es in der Folge zur Kollision beider Fahrzeuge. Die beiden Fahrzeugführer blieben unverletzt. Der entstandene Sachschaden wird derzeit mit etwa 5.000 Euro angenommen. Der genaue Unfallhergang konnte unter anderem aufgrund widersprüchlicher Angaben der Beteiligten hinsichtlich der Ampelschaltung noch nicht zweifelsfrei geklärt werden. Das Polizeirevier Pforzheim-Süd hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, sich unter der Rufnummer 07231 186-3311 beim Polizeirevier Pforzheim-Süd zu melden.

Christian Koch, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell