POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Jugendlicher beim Überqueren der Straße angefahren

Pforzheim (ots)

Schwere Verletzungen hat am Dienstagnachmittag ein 12-jähriger Jugendlicher erlitten als er in Pforzheim die Christophallee überqueren wollte und hierbei von einem Auto angefahren worden ist.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr ein 45-jähriger Autofahrer die Christophallee auf dem rechten Fahrstreifen und beabsichtigte nach rechts in die Hohenzollernstraße einzufahren. Zu diesem Zeitpunkt standen weitere Fahrzeuge an der Rotlicht anzeigenden Ampel für Linksabbieger und Geradeausfahrer. Offenbar querte der Jugendliche die Christophallee von links nach rechts zwischen den stehenden Fahrzeugen hindurch. Durch den Pkw-Lenker wurde der Fußgänger scheinbar erst erkannt, als dieser mittig auf seiner Fahrspur stand. In der Folge kam es zur Kollision zwischen dem Auto und dem 12-Jährigen, wodurch dieser zu Fall kam. Durch das Unfallgeschehen zog sich der Jugendliche schwere aber nicht lebensgefährliche Verletzungen zu, die in einem Krankenhaus stationär behandelt werden mussten.

