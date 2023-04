Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Schömberg - Schwer verletzter Motorradfahrer nach Verkehrsunfall auf der Landstraße 346

Schömberg (ots)

Schwer verletzt worden ist am Dienstagvormittag ein Fahrer eines Leichtkraftrades nachdem er mit einem Pkw kollidierte und anschließend stürzte.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen befuhr der 69-jährige Zweiradfahrer gegen 10:45 Uhr die Landestraße 346 von Igelsloch kommend in Fahrtrichtung Schömberg. In einer langgezogenen Rechtskurve geriet der Motorradfahrer aus bislang ungeklärter Ursache in die Gegenfahrbahn, auf welcher ihm ein Autofahrer in einem Skoda entgegenkam. In der Folge kam es zur Kollision der beiden Fahrzeugseiten, wodurch der Motorradfahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und nach links von der Fahrbahn abkam. Im Grünstreifen prallte der Mann gegen eine Betonabflussrinne und zog sich hierbei schwere Verletzungen im Beinbereich zu. Er wurde durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen wird mit etwa 7.000 Euro beziffert.

Christian Koch, Pressestelle

