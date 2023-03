Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Polizei warnt erneut vor Taschendieben im Landkreis ++ Container aufgebrochen

Cuxhaven (ots)

Polizei warnt erneut vor Taschendieben im Landkreis

Kreis Cuxhaven. Gestern (23.03.23) wurden bei den Dienststellen der Polizeiinspektion Cuxhaven insgesamt vier Taschendiebstähle angezeigt. Allerdings waren diese Taten keine Ausnahme. Allein in dieser Woche wurden 15 Taschendiebstähle bei den Dienststellen im Landkreis angezeigt. Bereits in der vergangenen Woche berichteten wir über Taschendiebstähle. Die Diebstähle ereigneten sich vorwiegend im nördlichen Landkreis. Fast immer waren Einkaufsmärkte die Tatorte. Betroffen waren nicht nur Seniorinnen und Senioren, auch Jüngere wurden Opfer der Diebe. Aus den bisherigen Erfahrungen weiß die Polizei, dass die Täter selten allein, sondern eher in kleinen Gruppen von 2 oder 3 Personen vorgehen und extrem geschickt sind. Daher gibt die Polizei folgende Empfehlungen, um das Risiko bestohlen zu werden, zu verringern:

- Handtaschen gehören nicht in den Einkaufswagen! - Besser ist es, nur die Portemonnaies mit in den Markt zu nehmen und in der Hand zu behalten

- Geldbörsen und andere Wertgegenstände an der Körpervorderseite, möglichst in Innentaschen bei sich tragen - die Gesäßtasche ist kein geeigneter Aufbewahrungsort für Portemonnaies

- Nehmen Sie nur so viel Bargeld, wie unbedingt nötig mit

- Die Geheimnummer Ihrer EC- oder Kreditkarte muss geheim bleiben und darf nirgends vermerkt sein - im Idealfall ändern sie die PIN in eine von Ihnen leicht zu merkende Wunsch-PIN

- Sollte das Portemonnaie doch entwendet worden sein: EC- und Kreditkarten sofort sperren lassen - Telefonnummer 116 116 - und Anzeige bei der Polizei erstatten

Weitere Informationen zu dem Thema finden Sie unter www.polizei-beratung.de oder beim Präventionsteam der Polizei Cuxhaven unter praevention@pi-cux.polizei.niedersachsen.de

Container aufgebrochen

Cuxhaven. In der Nacht von Mittwoch, 22.03.23, auf Donnerstag, 23.03.23, brachen unbekannte Täter zwei Container auf einem Firmengelände in der Meyerstraße auf. Die Täter zerschnitten den Zaun um das Grundstück, brachen die Container auf und entwendeten Gartengeräte, Rasenmäher und PKW-Räder. Der Gesamtschaden wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt.

