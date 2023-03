Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 73 in Hemmoor - zwei Verletzte

Cuxhaven (ots)

Hemmoor. Am gestrigen Dienstag (21.03.2023) kam es gegen 17:30 Uhr auf der Bundesstraße 73 in Hemmoor zu einem Verkehrsunfall. Eine 43-jährige Hemmoorerin sowie ein 62-jähriger Stader fuhren hierbei mit ihren PKW in Richtung Stade und mussten kurz verkehrsbedingt halten. Ein 37-jähriger Hemmoorer erkannte die Situation zu spät und fuhr auf die PKW auf. Die beiden Beteiligten aus Hemmoor verletzten sich bei dem Unfall leicht, der Mann aus Stade blieb unverletzt. Zwei PKW waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

